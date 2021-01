மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூா் கோவில் கடலில் பக்தா் தவற விட்ட 5 பவுன் தங்க சங்கிலி பாதுகாப்பு குழுவினா் மீட்டு ஒப்படைத்தனா் + "||" + the security team recovered a 5 pound gold chain lost by devotee in the temple sea

