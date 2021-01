மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வாக்காளர்களுக்கு அடையாள அட்டை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The Collector issued identity cards to the new voters

புதிய வாக்காளர்களுக்கு அடையாள அட்டை கலெக்டர் வழங்கினார்