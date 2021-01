மாவட்ட செய்திகள்

100 நாளில் குறைகளை தீர்ப்பதாக அறிவிப்பு: எனது திட்டம் கசிந்து தான் மு.க.ஸ்டாலின் புகார் பெட்டியுடன் வந்துள்ளார்; எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Notice of resolving grievances in 100 days: My plan has been leaked and MK Stalin has come with a complaint box; Edappadi Palanisamy charged with sedition

100 நாளில் குறைகளை தீர்ப்பதாக அறிவிப்பு: எனது திட்டம் கசிந்து தான் மு.க.ஸ்டாலின் புகார் பெட்டியுடன் வந்துள்ளார்; எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு