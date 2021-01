மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் நடந்த குடியரசு தின விழாவில் ரூ.28 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் சாந்தா வழங்கினார் + "||" + Collector Santa donated Rs. 28 lakh welfare assistance at the Republic Day celebrations in Thiruvarur

திருவாரூரில் நடந்த குடியரசு தின விழாவில் ரூ.28 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் சாந்தா வழங்கினார்