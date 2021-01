மாவட்ட செய்திகள்

பரமத்தி வேலூரில் கிணற்றில் விழுந்து சிறுவன் பலி பொதுமக்கள் 3 மணி நேரம் சாலை மறியல் + "||" + The boy fell into the well and died

பரமத்தி வேலூரில் கிணற்றில் விழுந்து சிறுவன் பலி பொதுமக்கள் 3 மணி நேரம் சாலை மறியல்