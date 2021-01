மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் தொட்டிக்குள் இறங்கி வேலை செய்த 2 கட்டிட தொழிலாளர்கள் மூச்சு திணறி பலி + "||" + 2 construction workers who worked down the water tank suffocated to death

