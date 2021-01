மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் அருகே, கடல் அரிப்பால் சிமெண்டு சாலை சேதம் - தூண்டில் வளைவு அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Near Mamallapuram, cement road damage due to sea erosion - Public demand to set bait curve

மாமல்லபுரம் அருகே, கடல் அரிப்பால் சிமெண்டு சாலை சேதம் - தூண்டில் வளைவு அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை