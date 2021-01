மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் திங்கட்கிழமை தோறும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் வழக்கம் போல் நடைபெறும் - கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + The public grievance meeting will be held as usual

தூத்துக்குடியில் திங்கட்கிழமை தோறும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் வழக்கம் போல் நடைபெறும் - கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்