மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே செல்போன் கோபுரம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியல் + "||" + Public roadblock protesting the construction of a cell phone tower near Avinashi

அவினாசி அருகே செல்போன் கோபுரம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியல்