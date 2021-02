மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரியில் மயார் பூஜையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை ரூ.1¼ லட்சத்துக்கு ஏலம் + "||" + Placed in Mayar Puja One kilo Country sugar auction

சிவகிரியில் மயார் பூஜையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை ரூ.1¼ லட்சத்துக்கு ஏலம்