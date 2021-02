மாவட்ட செய்திகள்

கரியகாளியம்மன் கோவில் குண்டம் விழா; ஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்தனர் + "||" + Kariyakaliamman Temple Gundam Festival; A large number of devotees stepped on the fire

கரியகாளியம்மன் கோவில் குண்டம் விழா; ஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்தனர்