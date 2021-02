டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக, சென்னைக்கு சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ளும் இளைஞர்கள் பெரம்பலூர் வருகை

மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக, சென்னைக்கு சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ளும் இளைஞர்கள் பெரம்பலூர் வருகை + "||" + Youths visiting Perambalur on bicycles to Chennai in support of struggling farmers in Delhi

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக, சென்னைக்கு சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ளும் இளைஞர்கள் பெரம்பலூர் வருகை