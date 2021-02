மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகள் நிரம்பும் நிலையில் இருப்பதால் கிருஷ்ணா நதிநீர் திறப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தம் - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Because the lakes are filling up Krishna River water supply suspended - Public Works Department officials informed

ஏரிகள் நிரம்பும் நிலையில் இருப்பதால் கிருஷ்ணா நதிநீர் திறப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தம் - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்