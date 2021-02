மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? + "||" + What do the people of Salem district, Veerapandi constituency expect?

சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?