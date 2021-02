மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலின் பூட்டை உடைத்து உண்டியலை தூக்கிச்சென்று பணம் திருட்டு; மர்ம நபர்கள் கைவரிசை + "||" + Breaking the lock of the temple and lifting the bill and stealing money; Handcuffs of mysterious persons

கோவிலின் பூட்டை உடைத்து உண்டியலை தூக்கிச்சென்று பணம் திருட்டு; மர்ம நபர்கள் கைவரிசை