மாவட்ட செய்திகள்

தடையை மீறி ட்ரோன் கேமராவில் படப்பிடிப்பு + "||" + Shooting at the drone camera in violation of the ban

தடையை மீறி ட்ரோன் கேமராவில் படப்பிடிப்பு