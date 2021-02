மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூர் வாகனங்கள் அனுமதித்த முதல் நாளிலேயேகல்லட்டி மலைப்பாதையில் பாறை மீது கார் மோதியது + "||" + The car collided with a rock on the Kallatti hill

வெளியூர் வாகனங்கள் அனுமதித்த முதல் நாளிலேயேகல்லட்டி மலைப்பாதையில் பாறை மீது கார் மோதியது