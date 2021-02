மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் உருவான மணல் திட்டை காண சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் + "||" + Tourists flock to see the sand dunes formed in the Mediterranean by boat

நடுக்கடலில் உருவான மணல் திட்டை காண சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்