மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களின் கடனை ரத்து செய்ய முதல்-அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்படும் + "||" + The chief-Minister will be urged to cancel the fishermen’s loan

மீனவர்களின் கடனை ரத்து செய்ய முதல்-அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்படும்