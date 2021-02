மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி- கோவில்பட்டியில் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் மினி கிளினிக்குகளில் பணியில் அமர்த்த வலியுறுத்தல் + "||" + demonstration of village health nurses in thoothukudi-kovilpatti, demand for employment in mini clinics

தூத்துக்குடி- கோவில்பட்டியில் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் மினி கிளினிக்குகளில் பணியில் அமர்த்த வலியுறுத்தல்