மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகேபுளியம்பட்டி அந்தோணியார் ஆலய திருவிழாசப்பர பவனியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + st.anthony church festival at puliampatti near ottaipidaram, mass participation of christians in sappara bhavani

ஓட்டப்பிடாரம் அருகேபுளியம்பட்டி அந்தோணியார் ஆலய திருவிழாசப்பர பவனியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு