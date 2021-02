மாவட்ட செய்திகள்

முதியவரை கொலை செய்ய முயன்ற தந்தை- மகனுக்கு 10 ஆண்டு சிறைவிழுப்புரம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு + "||" + Father-son jailed for 10 years for trying to kill elderly man

