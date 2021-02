மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு மின்விசை சக்கரம் கலெக்டர் சாந்தா வழங்கினார் + "||" + Collector Santa handed over the electric wheel to the pottery workers in Thiruvarur

