தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியால் எந்தவித பக்கவிளைவும் ஏற்படவில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்

மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியால் எந்தவித பக்கவிளைவும் ஏற்படவில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + The corona vaccine does not cause any side effects Information from Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியால் எந்தவித பக்கவிளைவும் ஏற்படவில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்