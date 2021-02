மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணியில் பயங்கரம்: மகனை வெட்டிக்கொன்ற தந்தை - வேலைக்கு செல்லாமல் தகராறில் ஈடுபட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + Terror at the funeral: The father who hacked his son - Anger because he was involved in a dispute without going to work

திருத்தணியில் பயங்கரம்: மகனை வெட்டிக்கொன்ற தந்தை - வேலைக்கு செல்லாமல் தகராறில் ஈடுபட்டதால் ஆத்திரம்