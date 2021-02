மாவட்ட செய்திகள்

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் வேலை வழங்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் - ரிப்பன் மாளிகையில் நடந்தது + "||" + Dismissed Demonstration to demand re-employment of cleaners - It happened at Ribbon House

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் வேலை வழங்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் - ரிப்பன் மாளிகையில் நடந்தது