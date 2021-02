மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திஅரசு ஊழியர்கள் சாலை மறியல்197 பேர் கைது + "||" + in kovilpatti, 197 people were arrested in a road blocked by government employees emphashizing various demands

கோவில்பட்டியில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திஅரசு ஊழியர்கள் சாலை மறியல்197 பேர் கைது