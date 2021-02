மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் 9-வது நாளாக மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் 130 பேர் கைது + "||" + 130 civil servants arrested in 9th day of protest in Tirupur

திருப்பூரில் 9-வது நாளாக மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் 130 பேர் கைது