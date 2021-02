மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கத்தில் காதல் திருமணம் செய்த பெண் மின்சாரம் பாய்ந்து சாவு; ஆர்.டி.ஓ. விசாரணை + "||" + RDO reports that a romantic married woman in Srirangam was electrocuted

ஸ்ரீரங்கத்தில் காதல் திருமணம் செய்த பெண் மின்சாரம் பாய்ந்து சாவு; ஆர்.டி.ஓ. விசாரணை