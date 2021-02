மாவட்ட செய்திகள்

பல மாதங்களுக்கு பிறகு திருப்பைஞ்சீலி நீலிவனநாதர் கோவிலில் கல்வாழை பரிகாரம் தொடங்கியது + "||" + Several months later, the Kalvazhai Parikaram began at the Thirupainchili Neelivannathar temple

