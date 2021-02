மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன் கோவிலில் பாடை காவடி திருவிழா அடுத்த மாதம் 21-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + The Pada Kavadi Festival will be held on the 21st of next month at the Valangaiman Mahamariamman Temple

