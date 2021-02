மாவட்ட செய்திகள்

வண்டலூர்-மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலை வழியாக பூந்தமல்லியில் இருந்து தாம்பரம், வாலாஜாபாத்திற்கு அரசு பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + Government buses ply from Poonamallee to Tambaram, Walajabad via Vandalur-Minsur Outer Ring Road

வண்டலூர்-மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலை வழியாக பூந்தமல்லியில் இருந்து தாம்பரம், வாலாஜாபாத்திற்கு அரசு பஸ்கள் இயக்கம்