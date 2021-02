மாவட்ட செய்திகள்

புகார் அளிக்க சென்றவரை தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு: சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் - மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Accused of assaulting a complainant: Sub-inspector fined Rs.1 lakh - Order of the Human Rights Commission

புகார் அளிக்க சென்றவரை தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு: சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் - மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு