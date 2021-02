மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் நாள் ஒன்றுக்கு 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி - மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + Vaccination of 5 thousand people per day in Chennai - Corporation Commissioner Information

சென்னையில் நாள் ஒன்றுக்கு 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி - மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல்