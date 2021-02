தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் 28 பவுன் நகையை திருடிவிட்டு போலி நகைகளை வைத்து மோசடி - கள்ளக்காதலியுடன் வாலிபர் கைது

மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் 28 பவுன் நகையை திருடிவிட்டு போலி நகைகளை வைத்து மோசடி - கள்ளக்காதலியுடன் வாலிபர் கைது + "||" + In a private financial institution Fraud by stealing 28 pound jewelery and keeping fake jewelery -Young man arrested with fake girlfriend

தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் 28 பவுன் நகையை திருடிவிட்டு போலி நகைகளை வைத்து மோசடி - கள்ளக்காதலியுடன் வாலிபர் கைது