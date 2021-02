நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி:ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுடன் கிராமமக்கள் வாக்குவாதம்காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி:ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுடன் கிராமமக்கள் வாக்குவாதம்காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே பரபரப்பு + "||" + Villagers argue with officials who came to remove the occupation

நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி:ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுடன் கிராமமக்கள் வாக்குவாதம்காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே பரபரப்பு