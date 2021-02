மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே மின்சாரம் தாக்கி 2 வயது குழந்தை பலி + "||" + A 2 year old child was electrocuted dead near Omalur

