மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவில் அருகே தை அமாவாசையையொட்டி மறைந்த முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் + "||" + Darbhanam to the deceased ancestors on the occasion of the Thai New Moon near the Tiruvallur Veeragava Perumal Temple

திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவில் அருகே தை அமாவாசையையொட்டி மறைந்த முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்