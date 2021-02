மாவட்ட செய்திகள்

புதுவைக்குரிய நிலுவை தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும்; மத்திய நிதி மந்திரியிடம், புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + The outstanding amount must be paid immediately; To the Union Finance Minister, Pondy chief-Minister Narayanasamy insisted

புதுவைக்குரிய நிலுவை தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும்; மத்திய நிதி மந்திரியிடம், புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல்