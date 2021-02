மாவட்ட செய்திகள்

பழுப்பு நிலக்கரி அனல் மின் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration urging the abandonment of the brown coal thermal power project

பழுப்பு நிலக்கரி அனல் மின் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்