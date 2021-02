மாவட்ட செய்திகள்

சாலப்பட்டி கிராமத்தில் சமுதாய கூடம் கட்டக்கோரி தாசில்தாரிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Public petition to Dasildar to build a community hall in Chalappatti village

சாலப்பட்டி கிராமத்தில் சமுதாய கூடம் கட்டக்கோரி தாசில்தாரிடம் பொதுமக்கள் மனு