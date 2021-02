மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் கொரோனா பரிசோதனை 6 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + The corona test in Puduvay has crossed 6 lakh

புதுவையில் கொரோனா பரிசோதனை 6 லட்சத்தை தாண்டியது