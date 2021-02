மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசின் சலுகைகளை பயன்படுத்தி மாணவ-மாணவிகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Minister instructs students to excel in education by availing the privileges of the Government of Tamil Nadu

தமிழக அரசின் சலுகைகளை பயன்படுத்தி மாணவ-மாணவிகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்