மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே 6 வழிச்சாலைக்கு நிலம் கொடுக்க மறுப்பு; விவசாயிகள் திட்டவட்டம் + "||" + Refusal to give land for 6 lanes near Uthukottai; Farmers Plan

ஊத்துக்கோட்டை அருகே 6 வழிச்சாலைக்கு நிலம் கொடுக்க மறுப்பு; விவசாயிகள் திட்டவட்டம்