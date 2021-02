மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் 3 நாட்களில் முட்டை கொள்முதல் விலை 40 காசுகள் உயர்வு + "||" + In Namakkal region, the purchase price of eggs has gone up by 40 rupees in 3 days

நாமக்கல் மண்டலத்தில் 3 நாட்களில் முட்டை கொள்முதல் விலை 40 காசுகள் உயர்வு