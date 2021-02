மாவட்ட செய்திகள்

2-ம் கட்டமாக கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம் + "||" + Phase 2 is the start of the corona vaccination process

2-ம் கட்டமாக கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம்