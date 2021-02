மாவட்ட செய்திகள்

கொங்கு மண்டலத்தில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. வெற்றிபெறும் + "||" + DMK in all constituencies in Kongu Zone Will win

