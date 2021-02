மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ஊழல் என்று நிரூபித்தால் பொது வாழ்வில் இருந்து விலகுகிறேன் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + I will withdraw from public life if it proves to be corrupt

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ஊழல் என்று நிரூபித்தால் பொது வாழ்வில் இருந்து விலகுகிறேன் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ