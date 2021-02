மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் 32 பெண் போலீசாருக்கு ஸ்கூட்டர்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வழங்கினார் + "||" + Police Superintendent Jayakumar handed over scooters to 32 female policemen, including subinspectors in Thoothukudi

