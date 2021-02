மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் காரில் கடத்திய 20 மூட்டை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்; 2 பேர் கைது + "||" + Police have seized 20 bundles of ration rice smuggled in a car in Thoothukudi. 2 people were arrested in this connection.

தூத்துக்குடியில் காரில் கடத்திய 20 மூட்டை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்; 2 பேர் கைது